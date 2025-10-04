dalivali.bg
София
сега Облачно
14 Облачно
15 Облачно
16 Облачно
17 Разкъсана облачност 10°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Предавания bTV Светът

Милен Керемедчиев: „Хамас“ иска време, за да убеди всичките си командири да освободят заложниците

„Затова „Хамас“ иска още време – за да може да излезе с единна позиция и наистина всички заложници да бъдат освободени“, каза анализаторът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:58 ч. 04.10.2025 г.

Вчера вечерта „Хамас“ отговориха – ще освободят всички заложници -  и живи, и мъртви, според плана на Доналд Тръмп, но искат да се водят още преговори за бъдещето на Газа и правата на палестинците там.

Постигнато ли е дългоочакваното споразумение в Близкия изток, питаме дипломатът и анализатор Милен Керемедчиев.

„За момента не можем да кажем, че имаме споразумение, по-скоро „Хамас“ се опитват да съберат колкото може повече своите части и групи, за да ги убедят да имат единно решение по казуса. Нека да погледнем в дълбочина – „Хамас“ представляваше цялото ръководство на ивицата Газа от 2007 г. досега – тоест 18 г. „Хамас“ присъстваше в детските градини, в училищата, в болниците, събираше данъци и беше държавата в Газа. И за да можеш за нещо, за което си се борил 18 г. против израелската окупация, да кажеш – аз слагам оръжие, изтеглям се от власт, е много трудно решение и може да не бъде прието еднозначно от всички командири“, обясни той.

„Хамас“ се съгласи с плана на Доналд Тръмп за мир в Газа

И уточни, че е много вероятен сценарият, при който определени командири, които в момента държат и заложници на различни места в Газа, да не се съгласят с това решение, да се радикализират и противопоставят на общото решение.

„Затова „Хамас“ иска още време – за да може да излезе с единна позиция и наистина всички заложници да бъдат освободени“, каза още Керемедчиев.

„Хамас“: Ще се разоръжим, когато има палестинска държава

„Ако погледнем резултатите от последни проучвания на младите в САЩ и Европа до 25 г. и въпросът е „Вие кого подкрепяте, „Хамас“ или Израел?“  – не палестинско движение, а „Хамас“, 60% от младите хора поставят своето предпочитание към „Хамас“. Тоест „Хамас“ успя за тези две години да поеме щафетата и да бъде лицето на съпротивата на палестинците. Така че много трудно можеш да ги извадиш от това уравнение и да кажеш – оттук нататък вие се разоръжавате, изчезвате и ние вкарваме външно ръководство на тази територия“, поясни още той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
bTV с извънредна емисия новини в 14.59 часа

bTV с извънредна емисия новини в 14.59 часа
Водата отнася автомобили в морето: Неофициално има сигнал за двама души в завлечена кола

Водата отнася автомобили в морето: Неофициално има сигнал за двама души в завлечена кола
Загиналият мъж на "Елените" - бил на работното си място в подземие, не разбрал за наводнението

Загиналият мъж на "Елените" - бил на работното си място в подземие, не разбрал за наводнението
"Този път е много по-страшно": Две години след смъртоносния потоп, бедствието в Царево се повтаря (ВИДЕО)

"Този път е много по-страшно": Две години след смъртоносния потоп, бедствието в Царево се повтаря (ВИДЕО)
Евакуират ваканционно селище "Елените", цяла река се излива над курорта (ВИДЕО, СНИМКИ)

Евакуират ваканционно селище "Елените", цяла река се излива над курорта (ВИДЕО, СНИМКИ)
Тази сутрин
Снимка: bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
Снимка: Има ли България главен прокурор?
Има ли България главен прокурор?
Снимка: След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
Лице в лице
Снимка: Легитимността на главния прокурор
Легитимността на главния прокурор
Снимка: Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието
Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието
Снимка: Водното бедствие в "Елените"
Водното бедствие в "Елените"
Тази събота и неделя
Снимка: Бедствието по морето
Бедствието по морето
Снимка: Хората от района на Етрополе продължават да са без ток след обилния снеговалеж вчера
Хората от района на Етрополе продължават да са без ток след обилния снеговалеж вчера
Снимка: Пореден протест в Пловдив заради смъртта на 6-годишно дете
Пореден протест в Пловдив заради смъртта на 6-годишно дете
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол