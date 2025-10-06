Днес започва новата порция преговори между представители на Израел и „Хамас“ в Египет.
Както обикновено, двете делегации няма да разговарят директно, а чрез посредници.
Освен тях в Кайро са и специалният пратеник на Белия дом за Близкия изток - Стив Уиткоф, и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.
Вчера американският президент настоя освобождаването на заложниците да стане до дни и заплаши „Хамас“ с пълно унищожение, ако откажат да се оттеглят от властта в Ивицата Газа.
От групировката обаче не са съгласни с поставеното условие да се разоръжат, въпреки че приеха повечето от точките от плана на Тръмп за мир в Газа - като например най-важната - връщането на заложниците.
