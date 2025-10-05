Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелски преговарящи ще отпътуват за Египет за разговори, насочени към осигуряване на освобождаването на заложници в Газа, след като по-рано говорител съобщи, че те ще заминат, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Делегацията ще отпътува още утре за разговори, които ще се проведат в Шарм ел-Шейх, Египет“, се казва в изявление на Нетаняху, като се добавя, че екипът ще бъде воден от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер.

