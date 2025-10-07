Израелски танкове, кораби и самолети обстрелват Ивицата Газа днес, навръх годишнината от нападението на "Хамас", което доведе до двугодишната война, предаде Ройтерс.

Предвид липсата на сключено примирие, Израел продължи с офанзивата си и след като започна непреки преговори с "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх. На тях се обсъждат сложни проблеми, включително изтеглянето на Израел от Газа и разоръжаването на "Хамас".

Най-кървавият ден в историята на Израел: Две години от атаката на 7 октомври

В същото време жителите на Хан Юнис и град Газа, разположени в южната и северната част на палестинския анклав, съобщават за тежък обстрел призори от суша, въздух и вода. Екстремисти от Газа изстреляха ракети през границата с Израел призори, задействайки сирените за въздушна тревога в кибуца Нетив Хасара, а израелски войски продължават да се сражават с въоръжени хора в анклава, според израелските въоръжени сили.

Обсъждането на плана на американския президент се смята за най-обещаващия начин за прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди палестинци след нападението на 7 октомври 2023 срещу Израел, при което загинаха 1200 души, а 251 души бяха отведени в Газа като заложници, отбелязва Ройтерс. 

По повод годишнината от нападението, обединение от палестински фракции, включващо "Хамас", "Ислямски джихад" и по-малки въоръжени групи, заяви, че "изборът на съпротива с всички средства е единственият начин да се противопоставим на ционистския враг".

МВнР по повод втората годишнина от атаката на

"Никой няма право да отстъпи оръжията на палестинския народ. Това легитимно оръжие... ще се предава от поколение на поколение, докато земята и свещените места на палестинците не бъдат освободени", се казва в изявлението, публикувано от името на "Фракциите на палестинската съпротива".

В памет на годишнината израелци се събраха на някои от най-тежко засегнатите места от онзи ден, включително музикалния фестивал "Нова", където 364 души бяха застреляни, пребити или изгорени до смърт, както и на така наречения "Площад на заложниците" в Тел Авив.

Всички тези места напомнят за най-кървавия ден за евреите от времето на Холокоста, отбелязва Ройтерс.

"Заложниците са като отворена рана, не мога да повярвам, че са минали две години, а те все още не са у дома", каза 43-годишната Хилда Вайстал. "Наистина се надявам, че всички лидери ще положат усилия и тази война ще приключи."

Нито един ъгъл от Ивицата Газа не е пощаден - огромна пустош, осеяна с масови гробове

От началото на войната в Газа са били убити над 67 00 палестинци. Близо една трета от тях са на възраст под 18 години, според здравните власти на анклава. Техните данни не разграничават цивилни и въоръжени, но според Израел най-малко 20 000 са били екстремисти.

Израел подчертава, че офанзивата му е насочена срещу "Хамас" и израелските сили се опитват да избягват смъртта на мирни граждани, но екстремистката група се крие сред населението на Газа. Това е обвинение, което "Хамас" отрича.

Израел отговори на нападението с началото на офанзивата си в Газа, убийство на лидери на "Хамас" извън ивицата, както и лидери на други подкрепяни от Иран групи като "Хизбула". Йеменските хуси бяха подложени на обстрел. Освен това Израел уби висшите ирански военни командири и нападаше иранските ядрени обекти по време на 12-дневна война, в която се включиха и САЩ. Офанзивата в Газа като цяло разруши анклава и доведе до засилваща се изолация на Израел на световната сцена. Някои западни лидери признаха съществуването на палестинска държава, а по света се проведоха пропалестински протести.

Какви са шансовете за мир в Ивицата Газа?

Израел и "Хамас" подкрепиха принципите на плана на Тръмп - прекратяване на боевете, освобождаване на заложниците и изпращане на помощи в Газа. Той беше подкрепен и от арабски и западни страни, а Тръмп призова за бързи преговори и финално споразумение.

Но дори ако при преговорите в Египет се стигне до споразумение, ще остане въпросът кой ще управлява и възстанови Газа, отбелязва Ройтерс. Тръмп и Израел изключиха възможността "Хамас" да играе каквато и да било роля.

Източник на Ройтерс от "Хамас" е казал, че групата е поискала ясен график за изтеглянето на Израел и гаранции, че войната ще приключи. Запознат с въпроса източник заяви, че се очаква преговорите да продължат поне няколко дни.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK