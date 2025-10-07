dalivali.bg
МВнР по повод втората годишнина от атаката на "Хамас" срещу Израел: Призоваваме за път към мир и сигурност

България отдава почит на многобройните невинни жертви и изразява солидарност с техните семейства, посочват от външното ни министерство

Снимка: Ладислав Цветков

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:24 ч. 07.10.2025 г.

На тази дата призоваваме за незабавното освобождаване на всички заложници, за прекратяване на войната и насилието и за път към мир и сигурност за всички, написаха в Х от Министерството на външните работи (МВнР).

Израел отбелязва днес втората годишнина от 7 октомври 2023 г. - най-кървавия ден в историята си.

Най-кървавият ден в историята на Израел: Две години от атаката на 7 октомври

"Две години след терористичната атака на "Хамас" срещу Израел България отдава почит на многобройните невинни жертви и изразява солидарност с техните семейства, както и с всички, които все още са държани като заложници в Газа", заявиха от МВнР.

Годишнината е на фона на непреки преговори между радикалната палестинска групировка "Хамас" и израелското правителство в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната, опустошила този населен с палестинци анклав, посочва Франс прес.

