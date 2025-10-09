Израел и „Хамас“ подписаха споразумение за примирие и освобождаване на заложници и затворници. Очаква се тази вечер израелското правителство да го одобри, след което спирането на огъня да влезе в сила. Международната общност, включително България, приветства пробива в преговорите.

Новината беше посрещната с радост както в Ивицата Газа, така и в Израел. Макар оптимизмът да е предпазлив. 72 часа след началото на примирието „Хамас“ трябва да освободят всичките живи 20-ма заложници. Сред тях – и 21-годишния Матан Агнест, който е с български произход.

„У дома! Дойде времето да се върне!“, каза Анат Агнест – майка на Матан Агнест.

В замяна Тел Авив трябва да пусне от затворите си 250 палестинци и 1700 жители на Газа, задържани по време на войната. А израелската армия – да се изтегли до новата договорена линия. Според „Хамас“ е нужно само формално обявяване на края на конфликта.

„Получихме гаранции от братята ни посредници и от американската администрация, като всички те потвърждават, че войната ще бъде прекратена окончателно“, заяви Халил ал Хая, ръководител на „Хамас“ в Ивицата Газа.

Доналд Тръмп съобщи новината по телефона на роднини на израелски заложници. И обеща те да бъдат освободени в началото на следващата седмица. За историческия момент американският президент планира да пътува до Израел.

Бъдещето на Близкия изток обсъдиха в Париж първите дипломати на западни и арабски държави.

„Европейският съюз е готов да възстанови Мисията си за гранична помощ на пропускателния пункт Рафа. Готови сме да обсъдим и мандата на европейската Полицейска мисия“, заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика.

В очакване на границата на Ивицата вече са струпани камиони с хуманитарна помощ. Договореното днес обаче е само първа стъпка и все още не означава край на войната. Ключови въпроси, които трябва да се уточнят, са разоръжаването на „Хамас“ и бъдещото управление на Газа.

