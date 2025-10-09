dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 15°
16 Разкъсана облачност 16°
17 Разкъсана облачност 16°
18 Слънчево 15°
19 Слънчево 13°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време

Последни новини

Кирил Трусов: Музиката боли. И така трябва да бъде

Кирил Трусов: Музиката боли. И така трябва да бъде
Вижте как можете да помогнете за извозването на боклука от „Люлин“ и „Красно село“ в София

Вижте как можете да помогнете за извозването на боклука от „Люлин“ и „Красно село“ в София

Общинските съветници в София отхвърлиха създаването на фургонно селище до метростанция „Ломско шосе“

ЕК започва разследване на съобщенията, че Унгария шпионира европейските институции

Северна Корея празнува 80 години на режима си с пищно шоу и подкрепа от Русия, Китай и Виетнам

SoAlive Music Conference & Festival 2025 ще представи номинациите за Music Moves Europe Awards и ще отличи най-добрите видеа и сцени на Балканите

Премиерът Желязков: Предложихме държавата да се намеси с техника - кметът каза, че ще се справи

Спортната зала в Русе е подготвена да посрещне евакуирани жители

Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г.

Обвиниха четирима мъже за пране на пари, набирали кандидатки за еротични модели
България

МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“

Страната ни остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:30 ч. 09.10.2025 г.

България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона. Това става ясно от прессъобщение на Министерството на външните работи, изпратено до медиите. 

„Високо оценяваме лидерството на президента Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение“, се казва още в съобщението.

„От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа. Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух“, гласи позицията.

Тръмп: Израел и

Страната ни остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток.

„Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на „Хамас“, се пояснява още в съобщението.

Израелският кабинет се среща за план за освобождаване на заложниците в Газа

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи

Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи
Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК

Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК
От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град

От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град
Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро/кв.м по-ниски от тези в съседните курорти

Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро/кв.м по-ниски от тези в съседните курорти

През 2015 г. има сигнал за застрояване на реката в "Елените", проверка обаче не открива дейности

През 2015 г. има сигнал за застрояване на реката в "Елените", проверка обаче не открива дейности
Тази сутрин
Снимка: Бъдеще като научна фантастика: Как квантовите компютри ще променят живота ни?
Бъдеще като научна фантастика: Как квантовите компютри ще променят живота ни?
Снимка: Мирослав Севлиевски: Да изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар – може да ни отреже главата
Мирослав Севлиевски: Да изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар – може да ни отреже главата
Снимка: Кантарджиев: След наводнението – има фекални води във водопровода. Има риск от опасни бактерии
Кантарджиев: След наводнението – има фекални води във водопровода. Има риск от опасни бактерии
Лице в лице
Снимка: Бетон вместо река
Бетон вместо река
Снимка: Цената на здравето
Цената на здравето
Снимка: След водното бедствие в "Елените"
След водното бедствие в "Елените"
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели