МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“

България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона. Това става ясно от прессъобщение на Министерството на външните работи, изпратено до медиите.

„Високо оценяваме лидерството на президента Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение“, се казва още в съобщението.

„От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа. Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух“, гласи позицията.

Страната ни остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток.

„Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на „Хамас“, се пояснява още в съобщението.