Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"С голяма гордост обявявам, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от нашия мирен план", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Това означава, че всички заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", добави американският лидер.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи в социалната мрежа Х, че в четвъртък ще свика заседание на правителството, за да бъде одобрено споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

"Велик ден за Израел. С Божията помощ ще върнем всички заложници у дома“, заяви Нетаняху.

"Това е дипломатически успех и национална и морална победа за държавата Израел", заяви по-късно Нетаняху в друга публикация в Х.

"От самото начало бях ясен - няма да си отдъхнем, докато всички наши заложници не се върнат и не бъдат постигнати всичките ни цели. Чрез непоколебима решителност, мощни военни действия и големите усилия на нашия велик приятел и съюзник президент Тръмп, ние достигнахме този критичен поврат", подчерта Нетаняху.

"Хамас" потвърди, че е подписала споразумението за прекратяване на огъня, като отбеляза, че договореностите включват изтегляне на израелската армия от палестинската територия и размяна на заложници срещу затворници.

"Ние високо ценим усилията на нашите братя посредници от Катар, Египет и Турция. Ние също така ценим усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се стреми да сложи окончателен край на войната и да постигне пълно изтегляне на окупационните сили от ивицата Газа", пише в изявлението на "Хамас".

Палестинската групировка също така призова Тръмп и държавите, които са гаранти на мирното споразумение, да следят за пълното изпълняване на условията от страна на Израел.

По-рано американският президент заяви, че споразумението е почти готово и че в събота може да посети Египет, където се водят мирните преговори.

"Всички страни ще срещнат справедливо отношение. Това е велик ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни държави и Съединените американски щати, и ние благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие", отбеляза Тръмп в "Трут соушъл".

Въпреки надеждите за прекратяване на войната, все още не са уточнени важни детайли, включително времевата рамка, следвоенното управление на ивицата Газа и съдбата на "Хамас".

По данни на палестинските власти от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г. са убити над 67 000 души и голяма част от палестинската територия е разрушена. Войната започна, след като ислямисти, предвождани от "Хамас", атакуваха Израел, убиха 1200 души и взеха 251 заложници. Смята се, че 20 от оставащите в Газа 48 заложници все още са живи.

