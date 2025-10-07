Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е оптимист относно постигане на споразумение за мир в Газа, предадоха световните агенции.

Той добави, че американски екип тъкмо е излетял към Египет, за да участва в преговорите, водени по този въпрос.

Пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом Тръмп каза: „Мисля, че е възможно да имаме мир в Близкия изток, не само в Газа“.

По-рано днес подобно мнение изрази и израелският премиер Бенямин Нетаняху. „Израел е близо до края на войната“ в Газа, каза той по повод втората годишнина от нападението на „Хамас“ на 7 октомври.

В Египет продължават преговорите по мирния план за Газа. Освобождаването на заложниците ще сложи край на войната, заяви катарският външен министър, който е сред посредниците в диалога. Според него все още е твърде рано за песимизъм или оптимизъм. В Израел се проведоха възпоменателни церемонии. Цветя и свещи бяха положени в памет на жертвите от фестивала "Нова". Тогава терористите убиха 378 души, предимно млади хора.

Общо 1200 души загинаха при нападението на 7 октомври 2023 година, 251 бяха отвлечени, а 48 все още са в плен. Световни лидери и генералният секретар на ООН призоваха за незабавното освобождаване на всички израелски заложници.