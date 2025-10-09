Кабинетът на Израел ще се срещне в 18:00 ч. българско време, за да обсъди план за освобождаване на всички заложници, държани в Газа.

Това се казва в изявление на правителството след обявеното от американския президент Доналд Тръмп споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.

„Среща на правителството в 18:00 часа. Дневен ред – план за освобождаването на всички израелски заложници“, гласи съобщение, публикувано на уебсайта на правителството и цитирано от АФП.

Премиерът Бенямин Нетаняху обяви през нощта, че ще свика заседание на кабинета, за да одобри плана за освобождаването на заложниците.

По-рано днес Израел и „Хамас” се споразумяха за първата фаза от мирното споразумение за Газа, което проправя пътя за прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.

След три дни интензивни преговори в Египет, американският президент Доналд Тръмп съобщи за дългоочаквания пробив.

„Това означава, че всички заложници ще бъдат освободени съвсем скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия — първата решителна стъпка към силен, траен и вечен мир“, обяви Доналд Тръмп.

А днес следобед израелското правителство трябва да одобри сделката, за да влезе в сила прекратяването на огъня. Очаква се през първата фаза „Хамас“ да освободи 20 от заложниците.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK