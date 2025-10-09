Палестинският президент Махмуд Абас приветства споразумението за ивицата Газа, сключено между Израел и "Хамас" и заяви, че се надява то да доведе до създаването на палестинска държава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Абас "приветства обявеното от американския президент Доналд Тръмп споразумение за прекратяване на войната в ивицата Газа" и "изрази надежда, че тези усилия са прелюдия към трайно политическо решение, което ще доведе до края на израелската окупация на Палестина и създаването на независима палестинска държава", се казва в изявление в социалните мрежи.

Йордания също приветства днес споразумението и механизмите за прилагането на първата му фаза, като подчерта, че то трябва да доведе до край на войната, изтегляне на израелските сили, доставка на хуманитарна помощ и размяна на палестински затворници за заложниците в Газа, отбелязва Ройтерс.

