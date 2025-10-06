Семействата на израелските заложници призоваха Нобелова награда за мир да бъде връчена на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Предложението е на израелска правозащитна организация, която се бори за освобождаването на заложниците на „Хамас“ в Ивицата Газа, съобщи АФП.

Мотивът им е, че Тръмп е направил възможно това, което мнозина са смятали за невъзможно.

„Настоятелно призоваваме да бъде удостоен с Нобеловата награда за мир, защото той е обещал, че няма да спре и няма да се откаже, докато всеки заложник не се върне у дома“, заявиха от организацията.

Според тях през изминалата година никой друг лидер или организация не са допринесли повече за мира по света от президента на САЩ.

Призивът идва на фона на очаквани високопоставени преговори между Израел и Хамас, които започнаха в Египет, базирани на 20-точков план, обявен от американския президент миналата седмица.

Доналд Тръмп публично е заявявал, че иска Нобеловата награда за мир, въпреки че експертите смятат, че шансовете му са малки.

