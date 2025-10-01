„Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат“, каза в интервю за предаването „Лице в лице“ журналистът Иво Инджев.

По думите му предложеният от САЩ план за прекратяване на военните действия в Ивицата Газа е по-скоро план за капитулация на „Хамас“.

Според него активността на президента на САЩ Доналд Тръмп е продиктувана от желанието му да получи Нобелова награда за мир.

Инджев напомни, че на 10 октомври Нобеловият комитет обявява номинациите.

Планът на Тръмп от 20 точки за Газа: Малко от старото, малко от новото и същите препятствия

Журналистът коментира още, че предложената от САЩ формула напълно удовлетворява израелските претенции и представлява ултиматум към „Хамас“ – или ще се предавате, или ще става още по-зле. Той допълни, че понякога подобни твърди мерки водят до край на военни конфликти.

Планът на Тръмп за мир в Близкия изток – рамка за преговори или илюзия?

Иво Инджев направи аналогия с  хврълянето на атомни бомби в Япония през Втората световна война, посочвайки, че това е цената, която е платена, за да се сложи край на войната.

Журналистът определи като манипулативни снимките на гладуващи деца от Газа. „Пропагандната машина на „Хамас“ е проникнала навсякъде, дори в институциите на ООН“, допълни той.

МВнР: България приветства плана за прекратяване на военните действия в Газа

Той подчерта, че заема позиция в подкрепа на правото на Израел да съществува и го представи като „малка държава“ срещу „монолитен блок“ от арабски държави с постоянни териториални претенции към Израел.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK