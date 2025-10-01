„Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат“, каза в интервю за предаването „Лице в лице“ журналистът Иво Инджев.

По думите му предложеният от САЩ план за прекратяване на военните действия в Ивицата Газа е по-скоро план за капитулация на „Хамас“.

Според него активността на президента на САЩ Доналд Тръмп е продиктувана от желанието му да получи Нобелова награда за мир.

Инджев напомни, че на 10 октомври Нобеловият комитет обявява номинациите.

Журналистът коментира още, че предложената от САЩ формула напълно удовлетворява израелските претенции и представлява ултиматум към „Хамас“ – или ще се предавате, или ще става още по-зле. Той допълни, че понякога подобни твърди мерки водят до край на военни конфликти.

Иво Инджев направи аналогия с хврълянето на атомни бомби в Япония през Втората световна война, посочвайки, че това е цената, която е платена, за да се сложи край на войната.

Журналистът определи като манипулативни снимките на гладуващи деца от Газа. „Пропагандната машина на „Хамас“ е проникнала навсякъде, дори в институциите на ООН“, допълни той.

Той подчерта, че заема позиция в подкрепа на правото на Израел да съществува и го представи като „малка държава“ срещу „монолитен блок“ от арабски държави с постоянни териториални претенции към Израел.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK