„България приветства конкретния план на президента Тръмп за прекратяване на военните действия в Газа и признава бързата и положителна реакция на Израел“.

Това гласи позиция на българското Министерство на външните работи, публикувана в социалната мрежа Х.

„Тази реална възможност трябва да бъде използвана и ние изискваме от регионалните партньори да окажат натиск върху „Хамас“ да го направи незабавно“, допълват от МВнР.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в Ивицата Газа, водена между Израел и „Хамас“, и за бъдещето на палестинската територия.

„Тази реална възможност трябва да бъде използвана и призоваваме регионалните партньори да окажат натиск върху „Хамас“ да го направи без забавяне. Призоваваме за незабавно прекратяване на огъня, безусловно освобождаване на заложниците и трайно прекратяване на войната. Необходим е незабавен, безпрепятствен, безопасен и траен хуманитарен достъп до Газа. Управление на Газа, свободно от насилие и тероризъм, е възможно.

Пътят, по който наистина може да се постигне справедлив и траен мир в Близкия изток, е наша обща цел, заедно със САЩ, нашите европейски партньори и страните от Близкия изток“, посочиха от външното ни министерство.

