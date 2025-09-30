„България приветства конкретния план на президента Тръмп за прекратяване на военните действия в Газа и признава бързата и положителна реакция на Израел“.

Bulgaria welcomes President Trump concrete plan to put an end to hostilities in Gaza and acknowledge the swift and positive response by Israel.

This real opportunity is to be seized and we demand on regional partners to exert pressure on Hamas to do so without delay. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) September 30, 2025

Това гласи позиция на българското Министерство на външните работи, публикувана в социалната мрежа Х.

„Тази реална възможност трябва да бъде използвана и ние изискваме от регионалните партньори да окажат натиск върху „Хамас“ да го направи незабавно“, допълват от МВнР.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в Ивицата Газа, водена между Израел и „Хамас“, и за бъдещето на палестинската територия.

„Тази реална възможност трябва да бъде използвана и призоваваме регионалните партньори да окажат натиск върху „Хамас“ да го направи без забавяне. Призоваваме за незабавно прекратяване на огъня, безусловно освобождаване на заложниците и трайно прекратяване на войната. Необходим е незабавен, безпрепятствен, безопасен и траен хуманитарен достъп до Газа. Управление на Газа, свободно от насилие и тероризъм, е възможно.

Пътят, по който наистина може да се постигне справедлив и траен мир в Близкия изток, е наша обща цел, заедно със САЩ, нашите европейски партньори и страните от Близкия изток“, посочиха от външното ни министерство.

