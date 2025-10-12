Израел и „Хамас“ потвърдиха - освобождаването на заложниците започва в понеделник, 13 октомври, още сутринта. В събота в Тел Авив се проведе многохиляден митинг в подкрепа на пленниците.

Възгласи на радост на площад „Заложниците“, когато специалният пратеник на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф, дъщерята на президента Тръмп - Иванка и зетят му Джаред Къшнър се качват на сцената.

Снимка: Reuters

„Всички дължим дълбока благодарност на президента Тръмп. Той искаше да споделя, че ви вижда, чува ви и винаги, винаги е с вас“, каза Стиф Уиткоф и се опита да благодари, и на израелския премиер Бенямин Нетаняху, което беше посрещнато с шумно освиркване.

„Много е важно да се върнат всички заложници. Правителството трябваше да го направи отдавна“, коментира Омри Лифшиц, син на покойния заложник Одед Лифшиц.



Междувременно, „Хамас“ мобилизира 7000 бойци в частите от Газа, напуснати от израелските войски, предизвиквайки тревога за вътрешно напрежение. А цивилни палестинци продължават да се връщат на север, въпреки пълната разруха.

Снимка: Reuters

„Най-много ни плаши, че войната ще се върне и ще бъдем отново разселени. Нямаме повече сили.“, заяви Билал, разселен палестинец.

В понеделник в Египет пристигат президентът Доналд Тръмп и 20 световни лидери, сред които френският президент и британският премиер. Те ще участва в среща на върха за прекратяването на войната. На нея ще бъде подписан и американския мирен план. Представители на „Хамас“ няма да присъстват.

Източник от „Хамас“, близък до преговорния комитет на групата, заяви, че тя няма да участва в управлението на Газа след войната. Планът включва и разоръжаване на групировката.

„За Хамас управлението на Ивицата Газа е приключен въпрос. „Хамас“ няма да участва изобщо в преходния етап, което означава, че се е отказал от контрола над Ивицата, но остава фундаментална част от палестинската структура“, обясни източникът пред АФП, като пожела да остане анонимен, за да обсъди чувствителни въпроси.

„Хамас е съгласна с дългосрочно примирие и с това оръжията й да не се използват изобщо през този период, освен в случай на израелско нападение над Газа“, каза още източникът.

