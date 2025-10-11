Американски военни пристигат в Израел, като част от мисия за надзор на примирието в Газа.

Около 200 военнослужещи участват в създаването на многонационална оперативна група с представители на Египет, Катар, Турция и Обединените арабски емирства.



Американските военни няма да навлизат в Газа, а ще подпомагат чуждестранните сили на място.

Снимка: EPA/Reuters

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че „Хамас“ в момента събира израелските заложници, които трябва да бъдат освободени до понеделник.

А хиляди палестинци продължават да се връщат в северните части на Газа, въпреки мащабните разрушения.

