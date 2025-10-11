Важен пробив в преговорите за Близкия изток имаше часове преди светът да научи кой е носителят на тазгодишния Нобел за мир.

Тел Авив и „Хамас“ постигнаха споразумение по първата фаза от американския мирен план.

Израел чака заложниците да се върнат у дома, а в Газа настъпи кратък миг тишина след месеци бомбардировки. Предстоят обаче още трудни преговори за окончателен край на войната.

Палестинският активист за мир Азиз Абу Сара, който вярва, че надеждата е по-силна от омразата.

Снимка: Reuters

Абу Сара е роден в Йерусалим в палестинско семейство. Освен активист за мир, той е и предприемач, който посвещава живота си на изграждането на мостове между израелци и палестинци. След като губи брат си заради конфликта, Абу Сара превръща болката в мисия за помирение. Носител е на международни награди за мир и често говори по света за силата на прошката и разбирателството.

– Този дългогодишен конфликт Ви е причинил и лична трагедия – Вашият брат е бил убит. Как, въпреки всичко, решихте да изберете пътя на мира?

– Моят брат беше убит, когато бях на 10 години. Той беше арестуван по обвинение, че е хвърлял камъни. Беше измъчван в израелски затвор и почина малко след като беше освободен. Нещо, което, за съжаление, все още се случва днес в затворите. Израснах много ядосан. В продължение на осем години това беше всичко, за което можех да мисля – как да отмъстя на хората, които убиха брат ми. Но когато станах на 18 години, отидох да уча иврит в училище, където езикът се изучава от еврейски имигранти. Това беше моята първа среща с израелци, които също ме виждаха като човешко същество и подкрепяха палестинските права. Оттам моят път се промени. Започнах да търся израелци и палестинци, които искат да работят с мен. Вижте, никога не става по-лесно. За нас, които сме загубили членове на семейството си, не става по-лесно. Но разликата е, че използваме болката си, за да захраним нашата активност, за да можем да постигнем мир. Не искаме никой – нито израелец, нито палестинец – да преживее същите неща като нас.

– Както казахте работите рамо до рамо с израелци в търсене на мир. Разкажете ни повече за общата ви мисия?

– Да, аз съм съосновател на Interact International. Работя заедно с Маоз Инон, чиито родители бяха убити на 7 октомври. И с Йонатан Зейгин, чиято майка също беше моя колежка и беше убита на 7 октомври. Работим и с много други палестинци и израелци, които са пострадали от този конфликт. Вършим много работа на местно ниво с проекти, които действително изграждат мостове между израелци и палестинци. Имаме център за образование, представящо двете гледни точки. Опитваме се да накараме хората да общуват помежду си и да разберат другия. Невъзможно е да се сключи мирно споразумение или дори да имаш съпричастност към другата страна, ако не знаеш нищо този, който стои отсреща.

– Сега виждаме първия пробив – прекратяване на огъня и освобождаване на заложници. Виждате ли това като реална надежда за помирение или просто като пауза във войната?

– Мисля, че това може да бъде реална надежда за помирение, за справедлив и равноправен мир между израелци и палестинци. Всичко зависи от стъпките, които предприемем сега. Става въпрос за прекратяване на окупацията, постигане на истинско мирно споразумение между израелците и палестинците, осигуряване на международна подкрепа и подпомагане на гражданското общество в Израел и Палестина, за да подготвят хората да приемат и наистина усвоят такъв вид мирен договор. Всичко зависи от това какво правим – ние, като народ, израелци и палестинци, какво прави международната общност и какво правят световните лидери.

– Как изглежда животът на обикновените палестинци в момента – не само в Газа, но и на окупирания Западен бряг?

– Трудно е. Цялото ми семейство живее в Западния бряг и Източен Ерусалим. Ако трябва да избера една дума, бих казал – хората живеят в пълен страх. Страх за собствеността си, за живота си, страх да не бъдат наранени от заселниците. През първите шест месеца на тази година имаше стотици атаки от страна на заселници срещу палестинци. Често те са защитавани от израелски войници. Планът, предложен от президента Тръмп, не споменава това и не се занимава с терора, който палестинците там преживяват, с разрастването на селищата и с опасността от анексиране. Единственият начин да спрем насилието е да има наистина справедливо споразумение, което гарантира равенство и безопасност както за израелците, така и за палестинците.

– Какво смятате за истинското решение на този конфликт?



– Въпросът не е толкова в самото решение, колкото в това върху какво е изградено то. Всяко решение, което не е основано на справедливост, равенство, достойнство, право на признание, самоопределение и освобождение, ще се провали. Бих добавил също, че всякакви преговори, които искаме да успеят, трябва да включват миротворци.

Не могат да участват само политици, генерали и адвокати. Ние сме изградили връзките. Разбираме медиацията и как да преминем през наистина трудни моменти. Нашият опит трябва да бъде използван в тези преговори. До момента политиците са изключвали и маргинализирали миротворците, и това е огромна грешка.

– Как младите палестинци и израелци, израснали сред страх и омраза, могат да прекъснат този порочен кръг и да се научат да си вярват един на друг?

– Мисля, че единственият начин да се постигне това е да се покаже, че има перспектива за различно бъдеще. Има една еврейска поговорка, която гласи: „Където няма цел и посока, народът загива“. Как да изведеш хората от това чувство на отчаяние и евентуално желание за отмъщение? Като им дадеш визия за по-добро бъдеще, да им покажеш мечта, вярвайки, че на хоризонта има по-добро утре. Точно затова по-голямата част от работата ни, на мен, Маоз и колеги ни е да покажем на хората, че по-добро бъдеще е възможно.

Това, което правим, е най-голямата заплаха за екстремизма, защото те виждат, че ние предлагаме различен модел. Модел, който показва какво е възможно, когато хората се обединят. Когато казват: „О, арабите ще те мразят завинаги или евреите ще те мразят завинаги“, ние казваме: „Вижте нас. Показваме, че това не е вярно“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK