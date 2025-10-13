Конвой на Червения кръст се насочва към мястото на предаване в южната част на Ивицата Газа, за да вземе още няколко заложници от „Хамас“.

Това съобщи израелската армия, цитирана от Times of Israel.

След това Червеният кръст предаде заложниците на израелските войски в Газа, които ще ги ескортират извън Ивицата до военен обект близо до Реим, където те ще преминат първоначален медицински и психически преглед и ще се срещнат със семействата си.

По-рано „Хамас“ освободи заложници от град Газа.

Седем живи заложници, сред които имащият и българско гражданство Матан Ангрест, бяха предадени днес от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Международния комитет на Червения кръст в Газа.

Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.

