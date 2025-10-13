Конвой на Червения кръст се насочва към мястото на предаване в южната част на Ивицата Газа, за да вземе още няколко заложници от „Хамас“.

Това съобщи израелската армия, цитирана от Times of Israel.

„Войната е свършила, прибирай се“: Майка и син, бил в плен на „Хамас“, с емоционална среща (ВИДЕО)

След това Червеният кръст предаде заложниците на израелските войски в Газа, които ще ги ескортират извън Ивицата до военен обект близо до Реим, където те ще преминат първоначален медицински и психически преглед и ще се срещнат със семействата си.

По-рано „Хамас“ освободи заложници от град Газа.

Седем живи заложници, сред които имащият и българско гражданство Матан Ангрест, бяха предадени днес от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Международния комитет на Червения кръст в Газа.

Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK