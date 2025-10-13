Първи кадри на освободени израелски заложници от "Хамас" обиколиха света. Не виждалите близките си две години бяха посрещнати от тълпи в Медицински център Рабин – болница Белинсон в понеделник, след като "Хамас" освободи последните 20 оцелели пленници по силата на американско посредничество в сделка за прекратяване на огъня.
Пристигайки първите освободени в отделни превозни средства, махаха на тълпата, която ги приветстваше отвън.
Израелската армия заяви, че е получила всички заложници, за които е било потвърдено, че са живи, след като Червеният кръст ги е предал при трансфера им от Газа – новина, която предизвика възторг, прегръдки и сълзи сред хилядите събрали се на "Площада на заложниците" в Тел Авив.
Автобуси с палестинци, освободени от израелски затвори като част от сделката, също са пристигнали в Газа, съобщи официален представител, замесен в операцията, цитиран от Ройтерс.
"Хамас" трябва да предаде и телата на 28 мъртви заложници – процес, който Израел не очаква да бъде завършен днес въпреки 72-часовия срок съгласно споразумението за спиране на огъня.
В замяна Израел трябва да освободи от затворите си около 2000 палестинци.
Палестинската групировка заяви, че е направила всичко по силите си, за да гарантира оцеляването на заложниците, държани в Ивицата Газа. Въпреки това освободените от плен заявиха, че са държани в брутални условия – включително като са били подложени на побои, малтретиране, недостатъчно храна и вода и затваряне в тунели под зоните на военни действия.
Появиха се и съобщения за сексуално насилие и принудителното им разголване.
Израел предприе военната си операция в Ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK