Първи кадри на освободени израелски заложници от "Хамас" обиколиха света. Не виждалите близките си две години бяха посрещнати от тълпи в Медицински център Рабин – болница Белинсон в понеделник, след като "Хамас" освободи последните 20 оцелели пленници по силата на американско посредничество в сделка за прекратяване на огъня.

Пристигайки първите освободени в отделни превозни средства, махаха на тълпата, която ги приветстваше отвън.

Снимка: Reuters

Израелската армия заяви, че е получила всички заложници, за които е било потвърдено, че са живи, след като Червеният кръст ги е предал при трансфера им от Газа – новина, която предизвика възторг, прегръдки и сълзи сред хилядите събрали се на "Площада на заложниците" в Тел Авив.

Автобуси с палестинци, освободени от израелски затвори като част от сделката, също са пристигнали в Газа, съобщи официален представител, замесен в операцията, цитиран от Ройтерс.

"Хамас" трябва да предаде и телата на 28 мъртви заложници – процес, който Израел не очаква да бъде завършен днес въпреки 72-часовия срок съгласно споразумението за спиране на огъня.

В замяна Израел трябва да освободи от затворите си около 2000 палестинци.

Палестинската групировка заяви, че е направила всичко по силите си, за да гарантира оцеляването на заложниците, държани в Ивицата Газа. Въпреки това освободените от плен заявиха, че са държани в брутални условия – включително като са били подложени на побои, малтретиране, недостатъчно храна и вода и затваряне в тунели под зоните на военни действия.

Появиха се и съобщения за сексуално насилие и принудителното им разголване.

Израел предприе военната си операция в Ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK