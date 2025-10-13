"Хамас" освободи 20-те останали живи заложници, които отвлече при атаките на 7 октомври преди две години. Сряд тях е и 22-годишният Матан Ангрест, който е с български корени. Пускането на задържаните е част от постигнатото споразумение в Египет, изготвено от американския прeзидент. На път за Тел Авив Доналд Тръмп обяви: Войната свърши.

Снимка: Reuters

След 738 дни в плен, те вече са у дома. Матан Ангрест, братята Гали и Зив Берман, Алон Охел, Ейтан Мор, Гай Гилбоа-Далал и Омри Миран бяха първите, които "Хамас" предаде на екипите на Червения кръст тази сутрин.

Освобождаването на заложниците протече в два етапа. Първо бяха освободени седем заложници, сред които имащият и българско гражданство Матан Ангрест. След това бяха освободени и останалите 13 заложници.

Над 65 000 израелци ликуваха на Площада на заложниците. Сълзи от радост в очите на близките им.





Снимка: Reuters

След две години за първи път друг от заложниците Матан Зангаукер чува гласа на майка си, а тя вижда лицето му.

Почти в същия момент, в който бе съобщено за освобождаването на втората група заложници, Ройтерс предаде, че автобуси с палестински затворници, които бе предвидено да бъдат освободени в замяна на заложниците, потеглят от израелски затвори.

Десетки камиони с хуманитарна помощ са на граничния пункт Рафа в очакване да бъдат допуснати до палестинското население в Газа.

Американският президент Доналд Тръмп, с чието посредничество бе постигнато спирането на огъня в Ивицата Газа и чийто самолет малко по-рано днес кацна в Израел, е пристигнал в израелския парламент (Кнесет).

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

