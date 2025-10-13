Военното крило на „Хамас“, бригадите „Ал Касам“, публикува имената на четирима загинали заложници, чиито тела ще бъдат предадени днес на Израел, съобщават световните агенции.

Това са:

Даниел Перец, войник от Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ), на 22 години, убит на 7 октомври, чието тяло е било отведено в Газа.

Йоси Шараби, на 53 години, отвлечен от кибуца Беери. ЦАХАЛ съобщи през януари 2024 г., че е бил убит в Газа.

Гай Илуз, на 26 години, отвлечен от музикалния фестивал „Нова“. Форумът на семействата на заложниците и изчезналите обяви смъртта му през декември 2023 г.

Бипин Джоши, 22-годишен студент по земеделие от Непал, работещ във ферма в кибуца Алумим, когато е бил отвлечен. Не е ясно кога е починал.

Форумът на семействата на заложниците заяви по-рано, че е получил информация, според която ще бъдат предадени само четири тела от общо 28 загинали заложници, които все още се намират в Газа. Не е ясно кога останалите ще бъдат върнати.

„Хамас“ предупреди, че може да има затруднения при откриването на някои от телата.

„Това представлява открито нарушение на споразумението от страна на „Хамас“. Очакваме израелското правителство и посредниците да предприемат незабавни действия, за да поправят тази сериозна несправедливост“, заявява форумът, като отбелязва, че е „шокиран и възмутен“.

Съгласно споразумението, договорено с посредничеството на САЩ, „Хамас“ и неговите съюзници трябваше да освободят всички останали заложници – живи и мъртви – в рамките на 72 часа след обявяването на примирието.

Израел смята, че „Хамас“ може да не е в състояние да открие и върне всички останали тела на загинали заложници в Газа. Израелският министър на отбраната Израел Кац каза, че новината, че ще бъдат предадени само четири тела, представлява „неизпълнение на поетите ангажименти“.

„Всяко забавяне или умишлено неизпълнение ще се счита за грубо нарушение на споразумението и ще има съответна реакция“, категоричен е той.

Форумът на семействата заяви, че близките на заложниците са „шокирани и разочаровани“ от новината, че ще бъдат върнати само четири тела, и призова за замразяване на изпълнението на споразумението, докато всички заложници не бъдат върнати в Израел.

Израелската армия съобщи, че Червеният кръст е на път да прибере телата на четирима от заложниците, държани в Ивицата Газа. „Според получената информация Червеният кръст в момента се насочва към мястото на среща в южната част на Ивицата Газа, където ще му бъдат предадени няколко ковчега с телата на загинали заложници“, се посочва в съобщение на армията, цитирано от АФП.

Тази новина идва малко след като бригадите „Еззедин ал-Касам“, въоръженото крило на Хамас, публикуваха имената на четирима заложници, чиито тела планират да върнат на Израел през деня.

Ден по-рано израелските власти посочиха, че не очакват всички тела на загиналите заложници да бъдат върнати днес, в който случай „международна организация“, предвидена в американския план, ще помогне за тяхното локализиране.

