Израелските сили в Ивицата Газа получиха четири ковчега с тленните останки на заложници чрез Международния комитет на Червения кръст, съобщи пресслужбата на израелската армия.

Според пресслужбата военните ги транспортират до Израел за идентификация. Армията все още не е разкрила имената на починалите, чиито останки са предадени на израелската страна, и призова обществеността да бъде търпелива и да изчака завършването на официалната им идентификация в Националния център за криминалистика.

По-рано, бригадите „Изедин ал-Касам“, военното крило на Хамас, публикуваха имената на четирима заложници, убити в ивицата Газа, чиито тела радикалите планираха да предадат в рамките на един ден. Израел изрази недоволство от Хамас за това, че е върнал само телата на четирима от 28-те заложници.

Министърът на отбраната на еврейската държава, Израел Кац, определи това като „неизпълнение на задълженията“ от страна на Хамас и предупреди, че „всяко забавяне или умишлено отклонение (от изпълнението на задълженията) ще се счита за грубо нарушение на споразуменията (за прекратяване на огъня в Газа) и ще доведе до подходящ отговор“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK