Силен трус предизвика паника в Тирана и Дуръс. Земетресение с магнитуд 5,4 разлюля столицата и беше усетено на цялата територия на Албания, съобщават албанските медии.

Епицентърът е на 20 км северно от град Дуръс, който наскоро пострада тежко от едно от най-мощните земетресения в историята на Албания.

Citizens in #Durres have all come out after the #earthquake!#Earthquake #Albania pic.twitter.com/fGnKRk1KrL