Лидерите на ЕС, присъстващи на срещата на Г-20 в Бали, вероятно ще разговарят в сряда, за да обсъдят взрива в Полша, заяви във вторник председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, цитиран от "Ройтерс".

"Ще предложа координационна среща в сряда с лидерите на ЕС, присъстващи на срещата на Г-20 тук, в Бали", написа Мишел в „Туитър“ след разговор с министър-председателя на Полша Матеуш Моравецки.

