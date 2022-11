Белгия: Стоим зад Полша

"Всички сме част от семейството на НАТО и Белгия ще застане зад Полша. Категорично осъждаме инцидента, довел до взрив на полска територия". Това коментира белгийският премиер Александър де Кроо, цитиран от Ройтерс.

Две заблудени руски ракети паднаха днес в източна Полша, близо до границата с Украйна, а двама души загинаха.

UPDATE: Kyiv's mayor says two residential apartment buildings were hit in the Pechersk district and that a number of missiles were intercepted. pic.twitter.com/mWvCdF1e6W