Страната на Дядо Коледа е все по-желана и популярна дестинация, особено по време на зимните празници. С деца, роднини или приятели – Лапландия бързо те потапя в страната на чудесата, като предлага различни и интересни занимания.

Ето списък с някои от най-добрите:

Посещение на дома на Дядо Коледа

365 дни в годината можете да посетите селото на Дядо Коледа, което е и официалният му дом. То се намира в Рованиеми – столицата на Лапландия, която е само на пет мили южно от Полярния кръг в Лапландия и на 3,5 часа директен полет от Обединеното кралство.

В селището функционира Академия за елфи, която посреща „малки помощници“ и предлага разходки с шейни, теглени от северни елени или хъскита. Тук се намира и паркът на Дядо Коледа с галерия за ледени скулптури и елфически работилници за производство на меденки.

Можете да гледате и страхотно елфско шоу със забавни акробатични представления. Освен да се срещнете с добрия старец, можете и да прекосите магическата линия на Полярния кръг или просто да се потопите в коледния дух.

Преследване на Северното сияние

Освен че е съвременният дом на Дядо Коледа и популярна ски дестинация, районът на Рованиеми е сред най-добрите места в света за наблюдение на Северното сияние. Полярното сияние е вълшебно явление, което озарява арктическото небе и за мнозина то e първо място в списъка с желания, когато отидат в Лапландия.

То може да се наблюдава от края на август до началото на април, докато нощите не станат твърде светли. В околностите на Рованиеми има безкрайно много начини и места за наблюдение на Северното сияние, като повечето от тях са буквално на крачка от центъра на града.

Полярният кръг обаче е рай за ловците на Северното сияние. Според стара легенда явлението се появява, когато лисица, бягаща през хълмовете на Лапландия, изхвърля искри от опашката си в северното небе, оцветявайки светлинните ивици в небето.

За да се появи Северното сияние на територията на Северния полярен кръг, се изисква ясно небе, подходящо космическо време и разбира се - късмет. Мнозина остават разочаровани, но ако останете достатъчно дълго, е възможно да го „хванете“.

Разходка с шейна с елени

За разходка с шейна, теглена от северни елени, лапландската столица Рованиеми е точната дестинация. Именно там живеят много от любимите животни на Дядо Коледа и има покрити със сняг равнини, които са перфектни за тези разходки. Освен да се повозите с шейна, можете да посетите и ферми с елени, където да нахраните животните, да им се полюбувате и да си направите снимка с тях.

Северните елени се срещат навсякъде в района на Рованиеми и са от културно значение за местните хора и региона. Ако искате да се насладите на истинска разходка с шейна, теглена от елени, трябва да дойдете през зимата - от края на ноември до средата на април.

