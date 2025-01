Американският президент Доналд Тръмп заяви, че сблъсъкът във въздуха между хеликоптер на американската армия и пътнически самолет на American Airlines е „лоша ситуация, която изглежда е можело да бъде предотвратена“.

Той обяви това в социалната си мрежа Truth Social часове след сблъсъка.

И попита:

„Защо контролната кула не е казала на хеликоптера какво да прави, вместо да го пита дали е видял самолета?“

По-късно аудио от въздушния контрол, което улавя момента, в който диспечерите питат пилотите на хеликоптера дали вижда пътническия самолет, беше разпространено от Си Ен Ен.

Audio from air controllers during the crash at Reagan airport.



The controller asks the helicopter if it sees the plane—the one that it crashed into.



Then, the “oh shit” moment: controllers react to the collision and pass instructions to other planes.



pic.twitter.com/pajFUvlEKj