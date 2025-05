Поне 110 души загинаха при наводнения в Цетрална Нигерия

Най-малко 110 души са загинали при наводнения, причинени от проливни дъждове в централната част на Нигерия, съобщиха официални лица за Би Би Си.

Валежите са продължили няколко часа, съобщи ръководителят на Агенцията за управление на извънредните ситуации в щата Нигер (Nsema) Абулахи Баба-Арах.

Той допълни, че „придошлите води са потопили и отмили над 50 жилищни къщи с техните обитатели“.

Ръководителят на район Моква, Мохамед Шаба Алиу, заяви, че от „60 години“ общината не е претърпявала подобно наводнение.

At least 30 killed after torrential rains triggered flooding chaos in Niger, Mokwa #Nigeria#Africa #Flood #Mokwa #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/x2dI0JsoE8