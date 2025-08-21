Турските пристанищни власти са започнали неофициално да изискват от корабните агенти писма, деклариращи, че плавателните съдове не са свързани с Израел и не превозват военни или опасни товари, предназначени за страната, според два източника на Ройтерс от корабоплаването.

Източниците съобщават, че офисът на пристанищния капитан е инструктирал устно пристанищните агенти да предоставят писмени гаранции.

Един от източниците казва, че инструкцията се отнася за пристанищата в цяла Турция.

Гаранционното писмо трябва да посочва, че собствениците, управителите и операторите на плавателни съдове нямат връзки с Израел и че определени видове товари, включително взривни вещества и радиоактивни материали или военно оборудване, не са на борда по пътя към Израел, каза вторият източник.

Министерството на транспорта не е отговорило веднага на искане за коментар.

Миналата година Турция прекъсна търговията с Израел на стойност 7 милиарда долара годишно заради войната в Ивицата Газа след нападението на палестинската войнствена групировка „Хамас“ срещу Израел.

