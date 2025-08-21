Излезе заключението от съдебномедицинската експертиза за причините за смъртта на 26-годишният мъж, за когото беше получен сигнал на телефон 112, че е употребил наркотици и буйства в района на автогарата в Стара Загора.

Той почина на 13 август след транспортирането му до лечебно заведение.

Според заключението на лекарите причината за смъртта на младия мъж е отравяне със синтетични наркотици, довело до блокиране на дишането и на сърдечната дейност, посочват от прокуратурата.

Медиците са направили опити да успокоят мъжа и да го качат в линейката, но не са успели. Той продължавал да буйства.

Поради тази причина били повикани и на място пристигнали полицейски служители.

С тяхна помощ той бил качен в медицинския автомобил и откаран в болнично заведение в Стара Загора.

Мъжът е бил настанен в отделение по реанимация, където по-късно е починал.

От съдебномедицинската експертиза става ясно, че не са установени причинени телесни увреждания вследствие на задържането на мъжа и действията на полицейските служители.

