Започва възстановяването след критичната ситуация с пожарите на Иберийския полуостров. Все още има затворени пътища, хиляди войници помагат в гасенето на пожарите.

В Испания високоскоростната влакова линия между Мадрид и Галисия е възстановена след седмица пауза.

Затворени остават 10 пътища. Над 3000 войници и 50 самолета са на терен. Особено критично е положението в Испания, където огънят е опустошил близо 400 хиляди хектара. Приблизително толкова е площта на о-в Майорка.

Пожарите принудиха властите да спрат част от железопътния транспорт и да блокират 50-километров участък от популярния поклоннически път Камино де Сантяго.

Хиляди са евакуираните. Властта обеща до 185 хил. евро помощ за всеки разрушен дом.

В гасенето участват и пожарни екипи с наземна и въздушна техника от Чехия, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия и Словакия.

