Успешен резултат за една сложна операция. Приключи преместването на дървената църква в шведския град Кируна.
113-годишният храм вече е на новото си място, като предстои работа по неговото стабилизиране.
Преместването на 5 километра се наложи заради разширяването на най-голямата в света мина за добив на желязна руда.
Швеция от векове е прочута със своята стомана.
А новите галерии биха застрашили основите на красивия храм.
Лично кралят на Швеция - Карл Густаф 16-ти, нагледа сложната операция и обеща да присъства още на първите служби, след като бъде отворена наново.
