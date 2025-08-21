Успешен резултат за една сложна операция. Приключи преместването на дървената църква в шведския град Кируна.

113-годишният храм вече е на новото си място, като предстои работа по неговото стабилизиране.

Преместването на 5 километра се наложи заради разширяването на най-голямата в света мина за добив на желязна руда.

Швеция от векове е прочута със своята стомана.

Снимка: bTV

А новите галерии биха застрашили основите на красивия храм.

Лично кралят на Швеция - Карл Густаф 16-ти, нагледа сложната операция и обеща да присъства още на първите служби, след като бъде отворена наново.

