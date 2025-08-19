Църквата в Киируна, считана за една от най-красивите и културно значими дървени църкви в Швеция, в момента преминава през историческо преместване. Църквата се премества цяла в ново място, разположено на около 5 км разстояние – между гробището и новия градски център на Киируна. Това извънредно събитие се случва на 19–20 август 2025 г. и е в центъра на продължаващата градска трансформация, породена от нестабилността на почвата в резултат на добива на желязна руда в района.

Преместването представлява изключително инженерно постижение, изискващо мащабна подготовка, включително разширяване на пътища, разрушаване на определена инфраструктура и изграждане на прецизно планиран маршрут за преместване. Църквата, която тежи около 600 тона (като камбанарията добавя още 100 тона), се транспортира със специално проектирано хидравлично ремарке със скорост от 0,5 до 1 км в час. Събитието предизвиква голям обществен интерес – в града са поставени големи екрани, а общността организира тържества по повод повода.

Това преместване, без аналог в Швеция, включва не само физическото пренасяне на сградата, но и деликатни културни и емоционални съображения, тъй като църквата има дълбоко религиозно, обществено и историческо значение, включително връзки с местния саамски народ. Очаква се църквата да отвори отново врати на новото си място в края на 2026 година.

