24-годишен мъж, заподозрян в убийството на трима души в централната част на Илинойс, е бил убит, след като е стрелял по полицията в предградията на Чикаго, съобщиха властите.

Служителите в Бървин са се отзовали на сигнал за мъж с оръжие около 23:30 ч. в сряда. Мъжът избягал и нахлул в къща, където прострелял смъртоносно две кучета, съобщиха от полицията. Собственикът им Скот Уишекоби, заяви, че е намерил стрелеца в мазето си.

„Когато включих светлината, човекът стоеше в края на мазето и просто започна да стреля. Той стреля, стреля, стреля. Застанах пред сина си и му казах да се качи горе, да вземе майка си и да се махне от къщата. Той побягна. Беше бърз и докато тичах, той ме преследваше през мазето и стреляше“, разказва Уишекоби.

След това мъжът избягал в близкия двор, където не се подчинил на полицейските заповеди да спре. Извършителят е открил огън по униформените, след което е бил неутрализиран, съобщиха властите.

Berwyn man whose 2 dogs were shot to death by armed intruder, 24 y/o John Lyons of Westchester, shares terrifying encounter. Lyons was wanted in a triple homicide in Mahomet, then killed in shootout with Berwyn Police. https://t.co/7zeEOkhZmd pic.twitter.com/C4EkB8QNjZ