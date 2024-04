Германският софтуерен разработчик Андрес Фройнд, който работи за Microsoft, провежда подробни тестове за производителност през миналия месец, когато забеляза "странно поведение" в малкa програма.

Това, което той открива, когато се задълбава, изправя на нокти света на тех индустрията.

Експертите по сигурността казват, че само защото Фройнд е забелязал проблемът преди най-новата версия на програмата XZ да бъде разпространена, светът е бил пощаден от криза в сигурността.

Love seeing how @AndresFreundTec, with his curiosity and craftsmanship, was able to help us all. Security is a team sport, and this is the culture we need everywhere. https://t.co/M4OX2np8SE