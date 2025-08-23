Семейство от хасковското село Крепост възроди стари рецепти за производство на сирене, като им прибави щипка пчелен прашец и ги обви в глина.

„Ако няма мерак, не се случват нещата. При мене не липсва“, казва Добрина Делчева.

Тя е физик, а той химик. И двамата обаче обръщат гръб на професиите, за да възродят стари рецепти за производство на сирене – у дома, в село Крепост.

„Не е задължително да правиш това, за което си учил. Можеш да правиш това, което ти харесва“, допълва Делчева.

Така под сръчните ѝ ръце кратунките от двора се превръщат в кулинарен шедьовър. Запечатват кратунките и оставят сиренето да зрее поне 3 месеца. И всичко това поръсено с щипка пчелен прашец.

Резултатът надминава и най-големите им очаквания. А хубавото на това сирене е, че колкото повече стои, толкова по-вкусно става.

Днес на масата в дома им има сирена и в стомна, и в гърне. А последното си творение нарекли калено сирене, защото е обвито в глина.

Първият експеримент на семейството за малко да ги откаже от производството на сирене, след като десетки стомнички се оказват брак.

Днес всяко едно от сирената на семейството е заимствано от старите рецепти, но направено по техен прочит.

Това не е бизнес, от който семейството може да забогатее, а хоби, което им дава свободата да творят и да радват хората около себе си с чиста и качествена храна.

И тъй като производството е бутиково, може да се види само на фестивали.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK