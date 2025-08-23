В края на летния туристически сезон цените на повечето услуги падат.

Намаленията започват още от следващата седмица и нощувките ще са с между 15 и 20%.

bTV провери каква е равносметката за сезона и оказаха ли влияние на туристите инцидентите с водни атракциони и АТВ.

В края на активния летен сезон в „Слънчев бряг“ хотелиерът Румен Мончев отчита, че туристи не липсват, но очакванията не са били напълно оправдани.

„Като брой туристи не можем да кажем, че сезонът е по-слаб. Имаше доста гости, но равносметката е трудна, защото цените се свалят изкуствено и сме в силно конкурентна среда. Все пак сме доволни, макар и не толкова, колкото очаквахме“, коментира той.

В края на август започват традиционните отстъпки за туристите. По думите на Мончев хотелите вече предлагат с около 15% по-ниски цени на нощувките.

„Това е рисково за всички в бранша, но го правим, за да бъде добре за туристите, а и за да не фалираме. През септември очакваме повече българи, които след пътуванията си в чужбина ще оценят разликите в цените“, каза още той.

Хотелиерът призна, че инцидентите с АТВ и водни атракциони влияят негативно на туристите.

„Те идват за адреналин, но липсата на подготвен персонал и заниженият контрол създават опасност“, посочи Мончев.

Той е категоричен, че трябва да се въведе по-строг контрол и лицензиране на фирмите, които предлагат подобни услуги.

„Не може всеки да купи парашут или АТВ и да започне бизнес. Инструктажите се правят повърхностно. Така страдат туристите и страда имиджът на курорта“, добави хотелиерът.

Мончев подчерта, че проблемите с атракционите не са само в България, но за да остане „Слънчев бряг“ конкурентен, трябва да се има сигурност и качество на услугата.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK