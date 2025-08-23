dalivali.bg
София
Американският пратеник Кийт Келог ще посети Киев

Посещението идва в момент, в който САЩ, Украйна и Европа „обсъждат гаранции за сигурност“

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:35 ч. 23.08.2025 г.

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог ще посети Киев по повод 34-тата годишнина от независимостта на Украйна, съобщи журналистът от Ройтерс Греъм Слатери на 21 август в X, предаде БГНЕС.

„Според източници, пратеникът на САЩ за Украйна Кийт Келог ще посети Киев утре, за да участва в молитвена закуска и церемонии по повод Деня на независимостта. Той ще обсъди и дипломатическите събития от тази седмица с лидерите“, написа Слатери.

Журналистът добави, че посещението на Келог идва в момент, в който САЩ, Украйна и Европа „обсъждат гаранции за сигурност“, като се позовава на следвоенната архитектура на сигурността, която се счита за критична за дългосрочния мир в Украйна и за възпиращ фактор срещу бъдеща руска агресия.

Пътуването на Келог следва седмица на дипломатическа активност на високо равнище. 

Путин: С идването на Тръмп се забелязва светлина в края на тунела

На 15 август американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин в Анкъридж, Аляска.

След срещата на върха Тръмп заяви, че той и Путин са „до голяма степен се споразумели“ по въпросите за териториалните размени и гаранциите за сигурността на Украйна. Преди срещата той отбеляза, че двете страни ще трябва да „разменят територии“ – позиция, която предизвика тревога в Киев и в европейските столици. 

Тръмп заяви, че не е доволен от последните атаки на Русия, заплаши със сериозни санкции

След срещата на върха между президентите на САЩ и Русия бързо последва среща на високо равнище във Вашингтон между Тръмп, президента Володимир Зеленски и европейските партньори. По време на тази среща Зеленски и неговите съюзници настояха за конкретни гаранции за сигурността на Украйна в случай на бъдещо мирно споразумение с Русия. 

