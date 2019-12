След 17-годишна битка с рака почина вокалистката на шведското дуо Roxette. Мари Фредриксон издъхна на 61-годишна възраст, съобщи мениджърът на групата.

Тя е починала на 9 декември сутринта.

Снимка: EPA

"С голяма тъга ви съобщаваме, че един от най-големите и най-обичани артисти си отиде. Мари Фредриксон почина сутринта на 9 декември вследствие на заболяване", пише в изявление семейството.

През 2002 г. тя бе диагностицирана с тумор на мозъка след припадък.

Мари Фредриксон е майка на две деца. Има 26-годишна дъщеря и 23-годишен син. Погребението на певицата ще бъде в тесен семеен кръг, съобщиха още близките й.

През 1986 г. Мари Фредриксон и Пер Гесле сформират Roxette с амбицията да завладеят света на музиката и в същото време да се забавляват. Те започват своята успешна кариера с поредица от хитове – Neverending Love, Soul Deep, I Call Your Name.

Дебютният албум Pearls of Passion е истински пробив. В родната Швеция заглавието получава мултиплатинен статус.

В края на 80-те Мари и Пер са вече световноизвестни и трупат мултимилионни хитове. Сензация в класациите е и по-твърдото заглавие Joyride. Това е и първото номер едно парче на групата в САЩ. Звученето се запазва и в следващите The Big L. и Church Of Your Heart.

Roxette се завръщат триумфално в началото на 1994 г., когато излиза албумът им Crash! Boom“! Bang!. В хит се превръща първият сингъл от албума – Sleeping In My Car.

Силните и завладяващи вокали на Мари и изтънчената китара на Пер са доказателство за дългия път на дуото на световната сцена.