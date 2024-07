На 85-годишна възраст в болница в Атина почина гръцкият принц Майкъл, предаде The Independent. Той е първи братовчед на принц Филип, съпруг на покойната кралица Елизабет II.

Майкъл ще бъде погребан в столицата в четвъртък.

Prince Michael of Greece and Denmark (85) has passed away.



He was the last surviving grandchild of King George I of the Hellenes, the last surviving great-grandchild of King Christian IX of Denmark and a first cousin of the late Duke of Edinburgh.https://t.co/mVaqCIO98k pic.twitter.com/0BhAx9oBcd