Три коня от престижната Гвардейска кавалерия са намерени и върнати обратно във военната база на Конната кавалерия, след като сутринта на 1 юли са избягали и препускали из центъра на Лондон. Случаят е сходен с този от април месец. Тогава конете бяха 5 и едно от животните пострада при сблъсък с автобус.

Този път петима войници провеждат рутинни упражнения с 6 коня от конния полк на кавалерията, когато водещият кон се плаши от преминаващ лондонски автобус.

Заедно с водещия кон, който по това време е воден, а не язден, двама ездачи са хвърлени от конете си, докато животните бягали свободно по столичните улици.

„Можем да потвърдим, че по време на тренировка тази сутрин три военнослужещи коне се освободиха от ездачите си. Те бяха бързо и безопасно върнати“, заяви говорител на армията в изявление за Си Ен Ен.

„Единият кон получи леки наранявания, но не се налага по-нататъшно лечение и няма пострадали войници“, се допълва още в изявлението.

