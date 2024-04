Четирима души са откарани в болница, след като избягали коне препускаха по улиците на централен Лондон. Пострадалите са били ранени на различни места в града.

Видео в социалните медии показва как едно от животните се придвижва с кръв по гърдите и краката си.

Това се е случило след удар в луксозна кола, на която е разбил предното стъкло и се е нарязал.

Конете са избягали по време на упражнения на Гвардейската кавалерия, които са се провеждали тази сутрин близо до Бъкингамския дворец.

“Редица военнослужещи коне успяха да се освободят и да избягат по време на рутинни учения тази сутрин“, посочват от британската армия, цитирани от Би Би Си.

Войник е бил ранен, след като изплашен кон се е блъснал в коли пред хотел.

Според очевидци един от конете се е ударил в туристически автобус и е счупил предното му стъкло.

„Можете да си представите колко уплашени са били тези коне? Тази част на Лондон е постоянно натоварена, особено в 8:30 часа сутринта“, коментира човек от екипа на Би Би Си, който случайно е наблюдавал хаоса.

Таксиметров шофьор казва, че е бил избутан от галопиращо животно без ездач, докато е чакал на светофар.

Според информация на британското издание „Телеграф“ конете са преминали и през други райони на Лондон.

Military horses have bolted through central London, leaving four people needing hospital treatment.



A number of people, including Army personnel, were injured when “total mayhem” erupted.



