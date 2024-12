Номинираната от Доналд Тръмп за главен хирург на САЩ – д-р Джанет Нешейват – случайно е замесена в убийството на баща си, пише "Гардиън". На 13 г. тя е съборила пистолет, който е възпроизвел изстрел, прострелял смъртоносно баща ѝ в главата.

Смъртта на бащата на Нешейват е настъпила през февруари 1990 г. в семейния й дом в Уматила, Флорида.

„Бях в спалнята на баща ми около 7:15 сутринта и вадех ножици“ от кутия за риболовни принадлежности на рафт над леглото на баща ѝ, каза тя, според полицейски доклад, разгледан от New York Times. „Отворих… кутията и всичко се преобърна“, което доведе до падане на пистолет отвътре, изстрелване и удар в главата на баща й, докато той спеше в леглото.

Бащата на Нешейват, който емигрирал от Йордания, починал в болница на следващия ден.

Въпреки че избягва да обсъжда ролята си в случая, тя казва, че смъртта на баща ѝ я е вдъхновила да стане лекар.

New York Times съобщи, че мемоарите на Нешейват, които ще бъдат публикувани по-късно през декември, споменават смъртта на баща й в първото изречение.

„Когато бях на 13 години, безпомощно гледах как скъпият ми баща умира от злополука, докато кръвта шуртеше навсякъде“, пише тя в Beyond the Stethoscope: Miracles in Medicine. „Не можах да спася живота му.

„Това беше началото на моето лично пътуване в живота да стана лекар и да навляза в света на лечебните изкуства.“

Но, според New York Times, никъде в следващите 260 страници от книгата тя не описва подробно как е починал баща й или казва, че е бил застрелян.

Нешейват е прекарала последните 15 години като лекар по спешна помощ в успешна верига от клиники около Ню Йорк. В началото на пандемията Covid-19 тя започна да се появява редовно във Fox News като медицински сътрудник.

Нешейват ще замени д-р Вивек Мърти, ако номинацията й бъде потвърдена, след като Тръмп започне второто си президентство.

Мърти беше първият главен хирург на САЩ, който обяви насилието с оръжие за криза на общественото здраве. В съвет той цитира, че огнестрелните оръжия сега са водещата причина за смърт в САЩ сред деца и юноши.

За да се справи с кризата, Мърти призова САЩ да забранят автоматичните пушки, да въведат универсални проверки за закупуване на оръжия, да регулират индустрията, да приемат закони, които ще ограничат използването им на обществени места и ще санкционират лица, които не съхраняват безопасно оръжията си.

Републиканците се противопоставиха на усилията за третиране на насилието с оръжие като проблем на общественото здраве, като републиканците в Камарата на представителите гласуваха през 2023 г. да забранят на Центъра за контрол на заболяванията да изследва насилието с оръжие. Републиканците също настояваха да попречат на агенциите за обществено здравеопазване да се позовават на извънредни ситуации в общественото здравеопазване, за да приемат мерки за контрол върху оръжията и се опитаха да спрат финансирането на програми, насочени към намаляване на насилието с оръжие.

Мърти беше освободен от ролята си на генерален хирург на САЩ от Тръмп по време на първото му президентство през 2017 г., преди Джо Байдън да го назначи отново на поста през 2021 г.