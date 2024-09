Издирвателните екипи не са открили оцелели на мястото на катастрофата на хеликоптера, който се разби в събота в източния руски полуостров Камчатка с 22 души на борда, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

На борда са били трима членове на екипажа и 19 пътници.

Хеликоптерът Ми-8Т е излетял от база близо до вулкана Вахкажец в района на Камчатка, но не е пристигнал на местоназначението си по разписание.

Ми-8 е двумоторен хеликоптер, проектиран през 60-те години на миналия век. Той е широко използван в Русия, където често се случват катастрофи, както и в съседните страни и много други държави.

