Марион Боуман-младши от Южна Каролина стана първият екзекутиран в САЩ през 2025 г., след като Върховният съд на САЩ и Четвъртият апелативен съд отказаха да разгледат делото му.

44-годишният Боуман е екзекутиран чрез смъртоносна инжекция около 18:27 ч. в петък взатворническото общежитие „Броуд Ривър“, се казва в изявление на Департамента по изпълнение на наказанията на Южна Каролина, разпространено до медиите.

Марион Боуман-младши е осъден за убийство чрез стрелба на 21-годишната Канди Мартин, чието обгоряло тяло е намерено в багажника на кола. На мъжа е било предложено споразумение за доживотна присъда, но той отива на екзекуция, защото заявява, че е невинен.

Последната му трапеза се състоеше от пържени морски дарове, включително скариди, риба и стриди, пилешки крилца и патешко месо, лучени пръстени, бананов пудинг, немска шоколадова торта, сок от червени боровинки и сок от ананас.

Когато завесата към камерата на смъртта се отвори, Боумън погледна за кратко към адвоката си от другата страна на стъклото в стаята за свидетели, след това погледна към тавана и затвори очи. Той отвори очи веднъж или два пъти, докато гледаше нагоре.

Bowman, who had been on death row for more than half his life, was offered a plea deal for a life sentence but went to trial because he said he was not guilty.

https://t.co/SXlbjoWQ5V