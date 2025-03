Най-малко 50 души са загинали при голям пожар в дискотека тази нощ в град Кочани, в източната част на Република Северна Македония. По първоначална информация има около 100 ранени, които са транспортирани в различни болници.

На пресконференция македонският вътрешен министър Панче Тошковски съобщи, че жертвите са 51.

Инцидентът е станал по време на концерт на известна група около 3 часа през нощта. В социалните мрежи се появиха кадри.

Най-вероятно пожарът е възникнал от използване на пиротехника. В социалните мрежи бяха публикувани кадри, на които се твърди, че това е моментът на настъпването на пожара:

На другите кадри, публикувани в Х, се виждат големи пламъци:

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA