Мистериозна пяна изплува на плажовете в Южна Австралия, съвпадайки със смъртта на морски животни и разболяването на десетки сърфисти, съобщава „Индипендънт“.

Пяната е покрила стотици метри по плажа Waitpinga, на около 15 км югозападно от пристанище Виктор. Parsons Beach, друго популярно място за сърфиране точно на запад от Waitpinga, също е засегнат.

Десетки морски животни, включително морски кончета, риби и октоподи, са изхвърлени мъртви на пясъка. Повече от 100 сърфисти се разболяват, развивайки симптоми на настинка и грип като кашлица, болки в гърлото и замъглено зрение.

Местнният сърфист, Антъни Роуланд, разказва пред Australian Broadcasting Corporation, че е посетил Waitpinga в събота сутринта с няколко приятели.

„Докато бяхме там, започнахме да кашляме. Влязохме и продължихме да кашляме, след като вървяхме нагоре по хълма, няколко души от паркинга се приближиха и казаха, че са изпитали същата кашлица“, казва той.

What is making beachgoers sick and killing marine life on the Fleurieu Peninsula? SA surfers have raised the alarm after falling ill while out on the state’s south coast. A mysterious sea foam has been washing ashore as well as dozens of dead sea creatures. Now, authorities have… pic.twitter.com/4qbjNNH12j

Антъни Роуланд разказа, че е имал възпаление на очите, гърлото и кашлица, които „продължиха през целия ден“.

След като споделя за преживяното в социалните мрежи, много хора отговарят, че са имали подобни симптоми след посещение на плажа. Така сърфистът изчислява, че има повече от 100 засегнати души.

There is a health warning for SA beachgoers on the south coast where a mystery illness has struck down dozens of surfers and is killing hordes of fish. Surfers have told 7NEWS they developed ear, eye and throat infections after entering the water at Waitpinga Beach which is now… pic.twitter.com/Su8kPUrHsC