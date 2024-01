Ейми и Ано са еднояйчни близначки, но малко след раждането са взети от своята майка и продадени в две различни семейства. Години по-късно те се откриват по случайност благодарение на телевизионно предаване и видео в „ТикТок“, предава Би Би Си.

Дълбаейки в миналото си, те разбират, че са от хилядите бебета в Грузия, откраднати от болница и продадени през 2002 година. А сега искат отговори…

Историята как Ейми и Ано разбират една за друга започва, когато двете са на 12 години.

Ейми е в къщата на баба си до Черно море, гледайки любимото си предаване – „Грузия търси талант“. На сцената излиза момиче, което танцува. Трудно ѝ е да повярва – това момиче изглежда точно като нея. Направо са идентични.

„Всички звъняха на майка ми. Питаха защо се представям с друго име“, спомня си Ейми. Тя повдига темата, но родителите ѝ махват с ръка – „Всеки има двойник“, казва майка ѝ.

Това е видеото от танца на момичето, което Ейми вижда.

Минават седем години.

През ноември 2021 г. Ейми публикува видео в „ТикТок“ – слага си обеца на веждата.

На 320 километра от дома на Ейми в Тбилиси друго 19-годишно момиче вижда клипа. Приятел на Ано Сартаниа ѝ изпраща видеото.

„Готино е, че изглежда като мен“, мисли си Ано.

Ано се опитва да намери момичето с обецата на веждата в социалните мрежи, но не успява. Споделя видеото в група на студенти с надеждата някой да я познава. Познат на Ейми вижда съобщението и ги свързва във Фейсбук.

Ейми веднага разпознава Ано – това е същото момиче, което вижда преди толкова години в телевизионното предаване за таланти…

„Търся те от толкова много време“, пише ѝ тя, а Ано отговаря – „И аз“.

В следващите дни те откриват, че имат много общо, но не всичко има логика.

Според актовете им за раждане и двете са родени в една и съща болница, в едно и също населено място, но през няколко седмици.

Няма как да са сестри. Още по-малко близнаци. Но защо имат толкова много прилики?

Двете обичат една и съща музика, обичат да танцуват. Дори имат еднакви прически. Откриват, че дори имат и едно и също генетично заболяване – костна дисплазия.

Решават да се срещнат седмица по-късно. Ейми наближава върха на ескалатора на метрото на една от станциите в Тбилиси, когато с Ано се виждат за първи път на живо.

„Все едно се гледах в огледало… Имахме еднакви лица, един и същи глас. Аз съм тя“, посочи Ейми. В този миг тя е сигурна, че са близначки.

Georgia's stolen children: Twins sold at birth reunited by TikTok video!

Amy and Ano are identical twins, but just after they were born they were taken from their mother and sold to separate families. Years later, they discovered each other by chance thanks to a TV talent show! pic.twitter.com/ooZLuSK6O2