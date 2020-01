Ирански пътнически самолет кацна аварийно в Иран, след като се подхлъзна на пистата при опит за приземяване. Машината се озова по средата на магистрала.

Инцидентът е станал на летището в югозападния град Махшахр. На борда на машината е имало 135 пътници. Нито един от тях не е пострадал.

Самолетът на Каспийските авиолинии излетял от Техеран. При кацането колелата му не били спуснати напълно, съобщава Би Би Си.

Според местните авиационни власти пилотът е започнал приземяването прекалено късно и "затова е пропуснал пистата".

В социалните мрежи бяха публикувани снимки и видеокадри от пътници, които са заснели инцидента.

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu