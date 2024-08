Две германски летища временно преустановиха полетите си, след като екоактивисти от климатичното движение „Последно поколение“ (Last generation) нахлуха на техните летища, предаде Ройтерс.

Това е част от по-голяма протестна акция, насочена към общо четири летища в страната.

„Последното поколение“ заяви в изявление, че осем активисти са спрели или намалили трафика на летищата в Берлин, Кьолн-Бон, Нюрнберг и Щутгарт, и публикува снимки на активисти с ръце, залепени за асфалта.

Активистите не са навлизали в зоната на пистата, допълниха от движението.

